помогите сочинение на тему "нужноли прощать врагов?"
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помогите сочинение на тему "нужноли прощать врагов?"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нужно ли прощать врагов? Сложный вопрос... С одной стороны, не простить, значит проявить слабость, малодушие что ли... А с другой- зло порождает зло. В кавказских семьях раньше мстили врагам своим- кровная месть, когда воевали кланами, длилась веками. За когда-то причиненную, порой незначительную, обиду расплачивались ни в чем неповинные потомки. Я считаю, что надо прощать врагов- жизнь их накажет сама.
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