помогите сочинение на тему "нужноли прощать врагов?"

Русский язык
помогите сочинение на тему "нужноли прощать врагов?"
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нужно ли прощать врагов? Сложный вопрос... С одной стороны, не простить, значит проявить слабость, малодушие что ли... А с другой- зло порождает зло. В кавказских семьях раньше мстили врагам своим- кровная месть, когда воевали кланами, длилась веками. За  когда-то причиненную, порой незначительную, обиду расплачивались ни в чем неповинные потомки. Я считаю, что надо прощать врагов- жизнь их накажет сама. 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Разложите по разрядам числа: 41,87; 0,6098; 13,5401.
Ответить
Химия
Состав соли (NH4)2SO4 можно установить, используя два раствора, содержащие ионы 1) OH- и Ba2+ 2) OH- и H+ 3) Cl- и Cu2+ 4) CO2/3 и Ba2+
Ответить
Алгебра
нужно раскрыть скобки и упросить: : 5а( а² – 4а ) – 8а( а² – 6а ) помогите пожалуйста, очень жду ответа
Ответить
Обществознание
В чём состояло главное преимущество древнегреческого алфавита перед финикийским?
Ответить
Физика
объясните.почему электромагнитные волны могут проникать сквозь преграды из диэлектрика(стекло или пластмасса), а сквозь преграды металла(фольги) не...
Ответить