У ДИМЫ И САШИ БЫЛО 57О ТЕНГЕ,нА 1/4 своих денег Дима купил альбом, а Саша на1/6 своих денег купил книгу. После этого у каждого из них осталось одинаковая сумма денег. Сколько денег было у Димы первоначально?

Математика

У ДИМЫ И САШИ БЫЛО 57О ТЕНГЕ,нА 1/4 своих денег Дима купил альбом, а Саша на1/6 своих денег купил книгу. После этого у каждого из них осталось одинаковая сумма денег. Сколько денег было у Димы первоначально?

Автор: Гость