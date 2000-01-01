У ДИМЫ И САШИ БЫЛО 57О ТЕНГЕ,нА 1/4 своих денег Дима купил альбом, а Саша на1/6 своих денег купил книгу. После этого у каждого из них осталось одинаковая сумма денег. Сколько денег было у Димы первоначально?
Математика
У ДИМЫ И САШИ БЫЛО 57О ТЕНГЕ,нА 1/4 своих денег Дима купил альбом, а Саша на1/6 своих денег купил книгу. После этого у каждого из них осталось одинаковая сумма денег. Сколько денег было у Димы первоначально?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х-1/4х=3/4х-осталось у Димы. (570-х)-(570-х):6=5*(570-х):6-осталось у Саши. 1)3/4х=5*(570-х):6 18х=20*(570-х) 18х+20х=11400 38х=11400 х=11400:38 х=300тенге-было у Димы. 2)570-300=270тенге-было у Саши.
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