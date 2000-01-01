какой жидкость заполнен бак имеющий форму куба со стороной 10 см если средняя сила давления на боковую стенку равна 3,55 Н
Физика
какой жидкость заполнен бак имеющий форму куба со стороной 10 см если средняя сила давления на боковую стенку равна 3,55 Н
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
жидкость имея плотность ρ, налитая в куб со стороной h=0,1 м давит на боковую стенку со средним давлением ρgh/2 и средней силой ρgh³/2=F откуда ρ=2F/(gh³)=2*3,55 Н / (9,8 H/кг * 0,1³ м³)=7100 кг / (9,8 м³)=724,5 кг /м³ такая плотность может быть у бензина
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