Центральный угол окружности длиной 30 пи см равен 84 градуса. найдите: а) длину дуги на которую опирается этот угол; б) площадь сектора ограниченного этой дугой

Геометрия

Центральный угол окружности длиной 30 пи см равен 84 градуса. найдите: а) длину дуги на которую опирается этот угол; б) площадь сектора ограниченного этой дугой

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