Центральный угол окружности длиной 30 пи см равен 84 градуса. найдите: а) длину дуги на которую опирается этот угол; б) площадь сектора ограниченного этой дугой
Геометрия
Центральный угол окружности длиной 30 пи см равен 84 градуса. найдите: а) длину дуги на которую опирается этот угол; б) площадь сектора ограниченного этой дугой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
длина окружности = 2ПR = 30П отсюда R=15 длина дуги сектора окружности = R*П*(центральный угол сектора)/180 = 7П площадь сектора, ограниченного центральной дугой = П*R^2*(центральный угол сектора)/360 = 52,5П
Гость:
Пусть центральный угол - АОВ = 84* длина дуги АВ = 30 П*84/360 = 7П радиус окружности 30 П = 2П R (откуда R=15) S сектора = П R²*84/360 = П*225*84/360 = 52,5 см²
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