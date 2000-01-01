Решите уравнение (х-3)/5 = х/2 ответ очень нуженн
Алгебра
Решите уравнение (х-3)/5 = х/2 ответ очень нуженн
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(х-3)/5 = х/2 2(х-3)=5х 2х-6=5х -3х=6 х=-2 Ответ:-2
Гость:
(х-3)/5 = х/2 2(х-3)=5х 2х-6=5х -3х=6 х=-2
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