Сочинение СРОЧНО на тему"Как хороша жизнь, когда сделаешь что-нибудь хорошее и правдивое!"

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Сочинение на тему " Как хороша жизнь, когда сделаешь что-нибудь хороше и правдивое!" Да, конечно все совершают и хорошие и плохие поступки или дела. Когда сделал человеку больно или наврал ему, у тебя сердце просто кровью обливается и совесть просыпается, становится стыдно, хочется извиниться за свой ужасный поступок. Давайте поговорим и о хороших поступках. Когда сделал человеку приятное, помог или выручил из какой-либо трудной ситуации, конечно на душе облегчение, радость и настроение поднимается, тебя хвалят за хорошие поступки и тебе самому приятно. У тебя просыпается гордость. Поэтому ребята старайтесь поменьше совершать плохих дел, а побольше хорошего. И тогда жизнь ваша будет лучше!!