Помогите составить словосочетания со словом "окунь" в разных значениях
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Помогите составить словосочетания со словом "окунь" в разных значениях
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
речной окунь,морской окунь,семейства окуневых,маленький окунь
Гость:
красивЫЙ ОКУНЬ, жаренЫЙ окунь, огромнЫЙ окунь, маленькИЙ окунЁК, выловленЫЙ окунь, окунЁВЫЙ суп
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