Помогите написать сочинение на тему в библиотеке..... ))

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Помогите написать сочинение на тему в библиотеке..... ))
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
План работы над сочинением. 1. Написать вступление. 2. Сформулировать основную проблему, поставленную автором текста. 3. Прокомментировать её. 4. Изложить авторскую позицию по рассматриваемой им проблеме.
Гость:
Библиотека-это место, где хранится много книг, которые посетители-читатели берут, читают и через определенный срок возвращают.В библиотеке собраны книги из разных областей знаний.Каждый находит издание по своему вкусу, или которое требуется для учебы или работы.В каждой библиотеке есть читальный зал, где в уютной обстановке сидишь и читаешь газеты,просматриваешь журналы, знакомишься с литературными новинками. В библиотеке работают очень интересные люди, знающие много интересного, потому что они соприкасаются с книгами старинными, невероятно красивыми и интересными. Библиотекари приходят на помощь, если у читателей возникают затруднения.Они помогают найти нужного автора на стеллажах с книгами,объясняют ,как работать с каталогами.При библиотеках организуют и интернет-залы.
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