1)определите состав и строение предельной одноосновной карбоновой кислоты,если известно,что для нейтрализации 7,32г ее потребовалось 25,41мл 22,4-процентного раствора гидроксида калия(плотность 1,2 г/мл)  

Гость: Гость:

7,32 г 6,8 г [latex]C_nH_{2n+1}COOH+KOH=C_nH_{2n+1}COOK+H_2O[/latex] х г 56 г 1. Определим массу раствора: m(рствора)=V(раствора)*р(ро)=25,41*0,224=30,492 г 2. Определим массу гидроксида в растворе: m(KOH)=m(раствора)*w(KOH)=30,492*0,224=6,8 г 3. Подставив эту массу в уравнение реакции,по сути,получим молекулярную массу кислоты: при взаимодействии 7,32 г кислоты необходимо 6,8 г гидроксида, а при -- // -- х г____________________56 г, откуда х=7,32*56/6,8=приблизительно 60 г, т.е. молекулярная масса кислоты равняется 60 4. Чтобы найти формулу кислоты,воспользуемся формулой для определения относительной молекулярной массы: [latex]Mr(C_nH_{2n+1}COOH)=nAr(C)+(2n+1)Ar(H)+Ar(C)+2Ar(O)+Ar(H)\\60=12n+2n +1+12+32+1\\60=14n+46\\14n=60-46\\14n=14\

=1[/latex] Теперь подставив в общую формулу одноосновных предельных карбоновых кислот,получим формулу кислоты: [latex]CH_3COOH[/latex] - это уксусная кислота