1)определите состав и строение предельной одноосновной карбоновой кислоты,если известно,что для нейтрализации 7,32г ее потребовалось 25,41мл 22,4-процентного раствора гидроксида калия(плотность 1,2 г/мл)  

Химия
1)определите состав и строение предельной одноосновной карбоновой кислоты,если известно,что для нейтрализации 7,32г ее потребовалось 25,41мл 22,4-процентного раствора гидроксида калия(плотность 1,2 г/мл)  
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
уравнение реакции: R - COOH + KOH ==> R - COOK + H2O найдем массу гидроксида калия: m (KOH) = 25,41 * 1,2 = 30,5 г  найдем массу гидкоксида калия, как чистого вещества: m (KOH)чист = 30,5 * 0,224 = 6,832 г  найдем количество вещества гидроксида калия n (KOH) = 6,832 / 56 = 0,122 моль  найдем количество вещества R - COOH  n (R - COOH) = 0,122 моль  найдем молярную массу вещества R - COOH  M (R-COOH) = 7,32 / 0,122 = 60 г/моль  найдем молярную массу вещества CnH2n + 1COOH  M (CnH2n + 1COOH) = 60 г/моль  составим уравнение для решения задачи: 12n + 2n + 1 + 45 = 60 n = 1 получилась формула вещества CH3COOH
Гость:
 7,32 г                                    6,8 г [latex]C_nH_{2n+1}COOH+KOH=C_nH_{2n+1}COOK+H_2O[/latex] х г                                          56 г 1. Определим  массу раствора: m(рствора)=V(раствора)*р(ро)=25,41*0,224=30,492 г  2. Определим массу гидроксида  в растворе:  m(KOH)=m(раствора)*w(KOH)=30,492*0,224=6,8 г 3. Подставив эту массу в уравнение реакции,по сути,получим молекулярную массу кислоты: при взаимодействии 7,32 г кислоты необходимо 6,8 г гидроксида, а при  --  //  --               х г____________________56 г, откуда х=7,32*56/6,8=приблизительно 60 г, т.е. молекулярная масса кислоты равняется 60 4. Чтобы найти формулу кислоты,воспользуемся формулой для определения относительной молекулярной массы: [latex]Mr(C_nH_{2n+1}COOH)=nAr(C)+(2n+1)Ar(H)+Ar(C)+2Ar(O)+Ar(H)\\60=12n+2n +1+12+32+1\\60=14n+46\\14n=60-46\\14n=14\\n=1[/latex] Теперь подставив в общую формулу одноосновных предельных карбоновых кислот,получим формулу кислоты: [latex]CH_3COOH[/latex] - это уксусная кислота 
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