Написать в Турбо Паскале программу: Задано 3-х значное число X. Найти разность между этим числом и числом, записанным теми же цифрами, но в другом порядке. (Видимо в обратном порядке?? )

Экономика
Написать в Турбо Паскале программу: Задано 3-х значное число X. Найти разность между этим числом и числом, записанным теми же цифрами, но в другом порядке. (Видимо в обратном порядке?? )
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
var x,x1:integer; s:string; Begin   read(x);   s:=str(x);   x1:=int(s[3]+s[2]+s[1]);   writeln(x-x1); End.
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