Написать в Турбо Паскале программу: Задано 3-х значное число X. Найти разность между этим числом и числом, записанным теми же цифрами, но в другом порядке. (Видимо в обратном порядке?? )

Экономика

Написать в Турбо Паскале программу: Задано 3-х значное число X. Найти разность между этим числом и числом, записанным теми же цифрами, но в другом порядке. (Видимо в обратном порядке?? )

Автор: Гость