Написать в Турбо Паскале программу: Задано 3-х значное число X. Найти разность между этим числом и числом, записанным теми же цифрами, но в другом порядке. (Видимо в обратном порядке?? )
Экономика
Написать в Турбо Паскале программу: Задано 3-х значное число X. Найти разность между этим числом и числом, записанным теми же цифрами, но в другом порядке. (Видимо в обратном порядке?? )
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
var x,x1:integer; s:string; Begin read(x); s:=str(x); x1:=int(s[3]+s[2]+s[1]); writeln(x-x1); End.
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