ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!! Отрезок MH не имеет общих точек с плоскостью. Прямые MP и HO перпендикулярные этой плоскости, пересекают ее в точках P и O соответственно, MP=12дм, PO=5 дм, HO=24 дм. Найдите MH.    

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через 2 прямые МР и НО модно провести плоскость, препендикулярную заданной. В этой плоскости МНРО - трапеция, с основаниями НО = 12, МР = 24, и боковой стороной, перпендикулярной основаниям (это в условии задано, что МР и НО препендикулярны плоскости, а РО как раз лежит в этой плоскости, потому что точки Р и О лежат в ней :)))). Эта боковая сторона РО = 5. Надо найти вторую, так сказать, наклонную боковую сторону трапеции. Как это делается, ясно из следующего соотношения МН^2 = (МР - НО)^2 + РО^2; МН^2 = (24 - 12)^2 + 5^2; МН =13