не виконуючи побудову, знайти координати точки перетину графіків функцій а) у=3х-12 і у=8х+4
Алгебра
не виконуючи побудову, знайти координати точки перетину графіків функцій а) у=3х-12 і у=8х+4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3х-12=8х+4 8х-3х=-12-4 5х=-16 х=-3,2 у=3*(-3,2)-12=-9,6-12=-21,6 (-3,2;-21,6)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Экономика
Написать в Турбо Паскале программу: Задано 3-х значное число X. Найти разность между этим числом и числом, записанным теми же цифрами, но в другом ...
Геометрия
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!! Отрезок MH не имеет общих точек с плоскостью. Прямые MP и HO перпендикулярные этой плоскости, пересекают ее в точках P и O ...
Химия
Напишите уравнения реакций углерода с аллюминием,водородом,фтором,оксидом железа( III).Укажите,в каких реакциях углерод-окислитель,а в каких-восста...
Химия
1)определите состав и строение предельной одноосновной карбоновой кислоты,если известно,что для нейтрализации 7,32г ее потребовалось 25,41мл 22,4-п...