Про яку нову людину мріяв Данте

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Про яку нову людину мріяв Данте
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Данте мріяв про таку людину, яка була б безгрішною. Не робила нічого поганого, не зраджувала, що для данте було дуже важливим и саме головне- вірила у Бога. Аліг єрі мріяв про гарний, добрий світ з гарними та добрими людьми. Написавши "Божественну комедію" він хотів донести до людей своі думки, почуття та враження, показавши, як погано в пеклі та прекрасно в раю!
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