последовательность задана формулой общего члена: b_{n}=n^{2}-n. найти её 7 член
Алгебра
последовательность задана формулой общего члена: b_{n}=n^{2}-n. найти её 7 член
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
bn = n^2 - n b7 = 7^2 - 7 = 49 - 7 = 42
Гость:
1.Ф:bn = n² - n 2.b₇= 7² - 7 = 49 - 7 = 42
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Человек,стоя на краю ручья,видит в трех метрах перед собой отражение вершины столба,высотой 9 м,который стоит на другом берегу ручья.Расстояние от ...
Алгебра
человек ростом 1.8 м стоит на росстоянии 12 м от столба, на котором висит фонарь на высоте 5.4 м. Найдите длину теничеловека в метрах
Литература
Алгебра