Из города А в 8 часов утра выехал грузовик со скоростью 32 км/ч, а вслед за ним выехал грузовик со скоростью 56 км/ч. В какое время и на каком расстоянии от города А автобус догонит грузовик?

Гость: Гость:

1) 56-32=24(км/ч )разница в скорости автобуса и грузовика 2) 11-8=3(часа)на это время позже выехал автобус 3) 32 х 3=96 (км) проехал грузовик до того как выехал автобус 4) 96:24=4(часа)за это время автобус догнал грузовик 5) 11+4=15(часов) в это время автобус догнал грузовик 6) 56*4=224(км)на таком расстоянии от города догнал грузовик Ответ: в 15 часов на расстоянии 224 км