Из города А в 8 часов утра выехал грузовик со скоростью 32 км/ч, а вслед за ним выехал грузовик со скоростью 56 км/ч. В какое время и на каком расстоянии от города А автобус догонит грузовик?
Математика
Из города А в 8 часов утра выехал грузовик со скоростью 32 км/ч, а вслед за ним выехал грузовик со скоростью 56 км/ч. В какое время и на каком расстоянии от города А автобус догонит грузовик?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 56-32=24(км/ч )разница в скорости автобуса и грузовика 2) 11-8=3(часа)на это время позже выехал автобус 3) 32 х 3=96 (км) проехал грузовик до того как выехал автобус 4) 96:24=4(часа)за это время автобус догнал грузовик 5) 11+4=15(часов) в это время автобус догнал грузовик 6) 56*4=224(км)на таком расстоянии от города догнал грузовик Ответ: в 15 часов на расстоянии 224 км
Гость:
1)56-32=24км/ч-разность скоростей. 2)32*3=96км-прошёл грузовик за 3 часа(он выехал в 11 часов). 3)96:24=через 4 часа-автобус догонит грузовик. 4)11+4=в 15 часов-автобус догонит грузовик. 5)4*56=224км-на этом расстоянии от города А автобус догонит грузовик.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Человек,стоя на краю ручья,видит в трех метрах перед собой отражение вершины столба,высотой 9 м,который стоит на другом берегу ручья.Расстояние от ...
Алгебра
человек ростом 1.8 м стоит на росстоянии 12 м от столба, на котором висит фонарь на высоте 5.4 м. Найдите длину теничеловека в метрах
Литература