Найдите длину хорды,образующейся при пересечении прямой y + x -5 =0 с окружностью x^2 + y^2 = 25.
Геометрия
Найдите длину хорды,образующейся при пересечении прямой y + x -5 =0 с окружностью x^2 + y^2 = 25.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
окружность с центром O(0;0)и радиусом 5, прямая имеет с окружностью общие точки A(0;5),B(5;0).Треуг.AOB AO=5,BO=5, AB^2=25+25=50, AB=5*SQRT(2)(КОРЕНЬ ИЗ 2)
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