Программа Паскаль. Составить программу, чтобы получились новые слова из слова informatica. Слова, которые должны получиться: forma, mat, tic, tir
Экономика
Программа Паскаль. Составить программу, чтобы получились новые слова из слова informatica. Слова, которые должны получиться: forma, mat, tic, tir
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
var s: string; begin s := 'informatica'; writeln(s); writeln(copy(s, 3, 5)); writeln(copy(s, 6, 3)); writeln(copy(s, 8, 3)); writeln(copy(s, 8, 2) + s[5]); end.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Химия
Химическая реакция возможна между веществами, формулы которых: A) SiО2 и Н2О В) Р2О5 и NaOH. Б) СО2 и SО2 Г) H2SiО3 и Mg
Математика
Какие из следующих трех чисел могут выражать длины сторон остроугольного треугольника? 5;6;7 , 4;5;7 , 5;17;13 , 8;15;17 , 2;3;4 .
Английский язык
Помогите написать сочинение-описание книги на английском языке, небольшое. С переводом на русский. Заранее спасибо)