Программа Паскаль. Составить программу, чтобы получились новые слова из слова informatica. Слова, которые должны получиться: forma, mat, tic, tir

Экономика

Программа Паскаль. Составить программу, чтобы получились новые слова из слова informatica. Слова, которые должны получиться: forma, mat, tic, tir

Автор: Гость