Найдите отрицательный корень уравнения 144-x2=0
Алгебра
Найдите отрицательный корень уравнения 144-x2=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
144-x2=0 x2=144 x=12 или x=-12 отрицательный корень x=-12
Гость:
Переносим х2 в правую часть. Извлекаем корень, но т.к. корень может быть и отриц., то х =12 или (-12). Ответ: -12.
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