Оксид серы (IV) реагирует с 1) водой 2) оксидом углерода (IV) 3) кислородом 4) хлоридом натрия
Химия
Оксид серы (IV) реагирует с 1) водой 2) оксидом углерода (IV) 3) кислородом 4) хлоридом натрия
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ: 1 SO2 + H2O ↔ H2SO3.
Гость:
оксид серы регирует с 1)водой 100%
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