Оксид серы (IV) реагирует с 1) водой 2) оксидом углерода (IV) 3) кислородом 4) хлоридом натрия

Химия
Оксид серы (IV) реагирует с 1) водой 2) оксидом углерода (IV) 3) кислородом 4) хлоридом натрия
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ: 1 SO2 + H2O ↔ H2SO3.
Гость:
оксид серы регирует с 1)водой 100%
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Помогите пожалуйста! В чем символическое значение финального эпизода романа "Тихий Дон" М.Шолохова
Ответить
Обществознание
в каком направлении развивалось общественное движение после смерти александра 1?
Ответить
Физика
Пешеход треть всего пути бежал со скоростью v1 = 9 км/ч, треть всего времени шел со скоростью v2 = = 4 км/ч, а оставшуюся часть шел со скоростью, р...
Ответить
Алгебра
Найдите отрицательный корень уравнения 144-x2=0
Ответить
Русский язык
СРОЧНО!!!!НЕ СЛОЖНО!! Составить план текста или передать его основное содержание в виде тезисов. Написать проблему и позицию автора... Судьба дала ...
Ответить