в каком направлении развивалось общественное движение после смерти александра 1?
Обществознание
в каком направлении развивалось общественное движение после смерти александра 1?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Конечно же это восстание декабристов.После ссылки и казни многих,общественные движения разделились на:западников,славянофилов и революционеров-демократов и прочие общественные движения.
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