Помогите пожалуйста! В чем символическое значение финального эпизода романа "Тихий Дон" М.Шолохова
Литература
Помогите пожалуйста! В чем символическое значение финального эпизода романа "Тихий Дон" М.Шолохова
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Стремление показать зависимость исторического процесса не от воли отдельных личностей, а от общего духа народа.
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