Обчисліть масу чистої оцтової кислоти, необхідної для виготовлення 100 грам 2 % розчину. Вычислите массу чистой уксусной кислоты, необходимой для изготовления 100 грамм 2% раствора.

Гость: Гость:

1.Щоб взнати массу розчиненої речовини для відомої маси розчину з відомою масовою часткою,достатньо помножити масу розчину на масову частку речовини(без відсотків,тобто 2% - це 0,02): m(CH3COOH)=m(розчину)*w(CH3COOH)=100*0,02=2 г