Велосипедист ехавший со скоростью 219,2м/мин,решил догнать своего друга,который шел пешком.Скорость друга была в 3,2 раза меньше скорости велосипедиста,а расстояние между ними 452,1м.Через какое время велосипедист догонит друга?

Математика

Велосипедист ехавший со скоростью 219,2м/мин,решил догнать своего друга,который шел пешком.Скорость друга была в 3,2 раза меньше скорости велосипедиста,а расстояние между ними 452,1м.Через какое время велосипедист догонит друга?

Автор: Гость