Велосипедист ехавший со скоростью 219,2м/мин,решил догнать своего друга,который шел пешком.Скорость друга была в 3,2 раза меньше скорости велосипедиста,а расстояние между ними 452,1м.Через какое время велосипедист догонит друга?
Математика
Велосипедист ехавший со скоростью 219,2м/мин,решил догнать своего друга,который шел пешком.Скорость друга была в 3,2 раза меньше скорости велосипедиста,а расстояние между ними 452,1м.Через какое время велосипедист догонит друга?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 219, 2 : 3,2 = 68,5 км/ч скорость друга пешехода 2) 219,2 - 68,5 =150,7 км/ч скорость приближения 3) 452,1 : 150,7 = через 3 минуты велосипедист догонит своего другп,который идёт пешком.
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