Люди найдите мне стих Начала три строчки такие хорошее слово ножком  не разрубишь  угрозы ему не страшны в огне  не погубишь на рынке не купишь

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Еще Кязим Беккиевич писал стихи, которые на русский язык перевел другой замечательный поэт, Семен Липкин. Вот одно из таких стихотворений:ХОРОШЕЕ СЛОВО Хорошее слово ножом не разрубишь, Угрозы ему не страшны, В огне не погубишь, на рынке не купишь, Оно не имеет цены. Скажи мне, что жизнь без хорошего слова? Как будто без соли еда! Хорошее слово - мужчины основа. В нем слышится сердце всегда! Хорошее слово - противник насилья, Борцам помогает созреть. Хорошее слово для доброго - крылья, Недобрых стегает, как плеть. Хорошее слово с отвагою слито. Блестит, как дамасская сталь, Для нищих - богатство, для слабых - защита, Утешит, прогонит печаль. И пуля остынет, и поле заглохнет, И влага в песке пропадет, Хорошее слово не стынет, не сохнет, А мчится вперед и вперед. Хорошее слово - твой разум и голос. И солнце твое, и луга, Души твоей сказка, земли твоей голос, Огонь твоего очага. Хорошее слово - твой праздник и горе, И горский тяжелый твой хлеб, И меч, и кольчуга, и воздух нагорий, Где ты возмужал и окреп. Хорошее слово с тобою смеется, С тобою грустит в трудный час, Мы жизнь покидаем, - оно остается И служит живым после нас. Насильники, вам не отдам свое слово, Бесчестных не терпит Кязим! Всегда мое слово - опора живого И предано людям простым!