В стакане,кружке и в чашке налиты разные напитки: кофе,молоко,сок. В стаконе не кофе и не сок,в чашке не сок. Какой напиток в стаконе,не в кружке и в чашке?

Математика

В стакане,кружке и в чашке налиты разные напитки: кофе,молоко,сок. В стаконе не кофе и не сок,в чашке не сок. Какой напиток в стаконе,не в кружке и в чашке?

Автор: Гость