В стакане,кружке и в чашке налиты разные напитки: кофе,молоко,сок. В стаконе не кофе и не сок,в чашке не сок. Какой напиток в стаконе,не в кружке и в чашке?
Математика
В стакане,кружке и в чашке налиты разные напитки: кофе,молоко,сок. В стаконе не кофе и не сок,в чашке не сок. Какой напиток в стаконе,не в кружке и в чашке?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В стакане молоко В кружке сок В чашке кофе
Гость:
Стакан-не кофе,не сок-МОЛОКО. Чашка-не сок-КОФЕ. Кружка-СОК.
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