При температуре 30 градусов абсолютная влажность равна 15 г/м куб.Определите атносительную влажность.

Українська література
При температуре 30 градусов абсолютная влажность равна 15 г/м куб.Определите атносительную влажность.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
t+20c в 1м(кубический)15г влаги 30c-30г 100% 30c-15г x% 30-100 15-x x=(15*100)/30 =1500/30=50%
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