В каких массовых отношениях необходимо смешать гидроксид натрия и воду чтобы получить раствор в котором на каждые 20 молекул воды приходилось бы одна молекула гидоксида натрия помогите пожайлуста!!!

Химия

В каких массовых отношениях необходимо смешать гидроксид натрия и воду чтобы получить раствор в котором на каждые 20 молекул воды приходилось бы одна молекула гидоксида натрия помогите пожайлуста!!!

Автор: Гость