В каких массовых отношениях необходимо смешать гидроксид натрия и воду чтобы получить раствор в котором на каждые 20 молекул воды приходилось бы одна молекула гидоксида натрия помогите пожайлуста!!!
Химия
В каких массовых отношениях необходимо смешать гидроксид натрия и воду чтобы получить раствор в котором на каждые 20 молекул воды приходилось бы одна молекула гидоксида натрия помогите пожайлуста!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
отношение - m (NaOH) : m (H2O) отношения - m (NaOH) : m (H2O) = M (NaOH)*n (NaOH) : M (H2O)*n (H2O) = M (NaOH)*(N/Na) : M(H2O)*(N/Na) = 40*(1/6.02*10^23) : 18*(20/6,02*10^23) = число Авогадро сократилось и получилось: 40*1 : 18*20 = 40 : 360 = 1 : 9
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