Катя,Валя, и Оля гуляют во дворе со своими собаками-таксой,пуделем и овчаркой. Собака Катине такса. Собака Вали тоже не такса,но и не овчарка. Какой породы собака у каждой из девочек?
Математика
Катя,Валя, и Оля гуляют во дворе со своими собаками-таксой,пуделем и овчаркой. Собака Катине такса. Собака Вали тоже не такса,но и не овчарка. Какой породы собака у каждой из девочек?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
валя - пудель катя - овчарка оля - такса
Гость:
Катя-не такса-ОВЧАРКА. Валя-не такса,не овчарка-ПУДЕЛЬ. Оля-ТАКСА.
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