Катя,Валя, и Оля гуляют во дворе со своими собаками-таксой,пуделем и овчаркой. Собака Катине такса. Собака Вали тоже не такса,но и не овчарка. Какой породы собака у каждой из девочек?

Математика

Катя,Валя, и Оля гуляют во дворе со своими собаками-таксой,пуделем и овчаркой. Собака Катине такса. Собака Вали тоже не такса,но и не овчарка. Какой породы собака у каждой из девочек?

Автор: Гость