АВСА1В1С1 - правильная треугольная призма, в котрой АВ=2 корень из 3 см, АА1=4 см. Найдите площадь полной поверхностип призмы
Геометрия
АВСА1В1С1 - правильная треугольная призма, в котрой АВ=2 корень из 3 см, АА1=4 см. Найдите площадь полной поверхностип призмы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=Sбок.+2Sоснов. Sбок.=Pоснов.*H=6*(корень из 3)*4=24*корень из 3 Sоснов.=((2*корень из 3)^2*корень из 3)/4=3* корень из 3 S=30*корень из 3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Калий нельзя использовать для вытеснения кальция из водного раствора его соли. так как он 1) взаимодействует с водой 2) находиться в ряду напряжени...
Химия
В каких массовых отношениях необходимо смешать гидроксид натрия и воду чтобы получить раствор в котором на каждые 20 молекул воды приходилось бы од...
Українська література
При температуре 30 градусов абсолютная влажность равна 15 г/м куб.Определите атносительную влажность.
Химия