АВСА1В1С1 - правильная треугольная призма, в котрой АВ=2 корень из 3 см, АА1=4 см. Найдите площадь полной поверхностип призмы 

Геометрия
АВСА1В1С1 - правильная треугольная призма, в котрой АВ=2 корень из 3 см, АА1=4 см. Найдите площадь полной поверхностип призмы 
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=Sбок.+2Sоснов. Sбок.=Pоснов.*H=6*(корень из 3)*4=24*корень из 3 Sоснов.=((2*корень из 3)^2*корень из 3)/4=3* корень из 3 S=30*корень из 3
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