В 500 г мака и 900 г проса насчитывается примерно 1930 тыс. штук семян, а в 250 г мака и 1100 г проса-1095 тыс. штук. Сколько штук семян в 1 грамме одной и другой культуры?
Математика
В 500 г мака и 900 г проса насчитывается примерно 1930 тыс. штук семян, а в 250 г мака и 1100 г проса-1095 тыс. штук. Сколько штук семян в 1 грамме одной и другой культуры?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть x штук мака в 1 грамме, а y штук проса в одном грамме Составаим ситему уравнений 500x+900y=1930000 250x+1100y=1095000 Из решения системы получаем y=200 шт.проса, x=3500шт.мака. ответ: 3500шт.мака, 200шт. проса.
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