В 500 г мака и 900 г проса насчитывается примерно 1930 тыс. штук семян, а в 250 г мака и 1100 г проса-1095 тыс. штук. Сколько штук семян в 1 грамме одной и другой культуры?

Математика

В 500 г мака и 900 г проса насчитывается примерно 1930 тыс. штук семян, а в 250 г мака и 1100 г проса-1095 тыс. штук. Сколько штук семян в 1 грамме одной и другой культуры?

Автор: Гость