Ион РО43- можно обнаружить с помощью раствора, содержащего катион: А) Бария В) Натрия Б) Водорода Г) Серебра
Химия
Ион РО43- можно обнаружить с помощью раствора, содержащего катион: А) Бария В) Натрия Б) Водорода Г) Серебра
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Б и В - ничего не происходит. А и Г - выпадет осадок. я думаю..Г
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