как из не правильной дроби выделить целое число??? обьясните пожалуйсто?
Математика
как из не правильной дроби выделить целое число??? обьясните пожалуйсто?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Числитель разделить на знаменатель, в ответе целое число которое получится будет являться тем целом числом которое вам нужно. Например: 9/2 это - неправильная дробь, если 9 разделить на 2, то в ответе получится 4 1/2. Целым числом будет 4
Гость:
Надо посмотреть сколько целых частей знаменателя содержится в числителе. Например, в дроби 17/7 7*2=14 подходит, 7*3=21 уже не подходит. Значит, будет 2 целые части. Найдем новый числитель. 7*2=14, 17-14=3 17/7 = 2целых 3/7
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