как из не правильной дроби выделить целое число??? обьясните пожалуйсто?

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Числитель разделить на знаменатель, в ответе целое число которое получится будет являться тем целом числом которое вам нужно. Например: 9/2 это - неправильная дробь, если 9 разделить на 2, то в ответе получится 4 1/2. Целым числом будет 4