Первый оператор на компьютере набирает рукописи за 9 ч,а 2 оператор за 6 ч .После того как первый оператор работал 3ч ,ему поручили другую работу.Оставшуюся часть рукописи набрал 2 оператор .За сколько часов 2 оператор набрал о...
Математика
Первый оператор на компьютере набирает рукописи за 9 ч,а 2 оператор за 6 ч .После того как первый оператор работал 3ч ,ему поручили другую работу.Оставшуюся часть рукописи набрал 2 оператор .За сколько часов 2 оператор набрал оставшуюся часть работы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/9 -производительность первого оператора 1/6-второго 3/9=1/3 осталось 2/3 (2/3)/(1/6)=4 ответ за 4 часа
Гость:
1/9-производительность первого, 1/6 (1/час)-производительность второго. 3*(1/9)+x*(1/6)=1 x/6=2/3 х= за 4часа-второй оператор набрал оставшуюся часть работы.
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