Первый оператор на компьютере набирает рукописи за 9 ч,а 2 оператор за 6 ч .После того как первый оператор работал 3ч ,ему поручили другую работу.Оставшуюся часть рукописи набрал 2 оператор .За сколько часов 2 оператор набрал о...

Математика

Первый оператор на компьютере набирает рукописи за 9 ч,а 2 оператор за 6 ч .После того как первый оператор работал 3ч ,ему поручили другую работу.Оставшуюся часть рукописи набрал 2 оператор .За сколько часов 2 оператор набрал оставшуюся часть работы.

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