у кого чичиков покупал мертвые души?( всех перечислите, пожалуйста )

Гость: Гость:

У Манилова, Настасьи Петровны Коробочки, Михаила Семёновича Собакевича и Плюшкина. Хотел еще у Ноздрёва, но тот не хотел продавать или отдавать, а только менять, так что в итоге Чичиков еле удрал(они повздорили и Ноздрёв его чуть не убил).