у кого чичиков покупал мертвые души?( всех перечислите, пожалуйста )

Литература
у кого чичиков покупал мертвые души?( всех перечислите, пожалуйста )
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У Манилова, Настасьи Петровны Коробочки, Михаила Семёновича Собакевича и Плюшкина. Хотел еще у Ноздрёва, но тот не хотел продавать или отдавать, а только менять, так что в итоге Чичиков еле удрал(они повздорили и Ноздрёв его чуть не убил).
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