Схеме превращения -2 +4 S → S соответствует химическое уравнение: A) SО2 + Н2О= H2SО3 Б) H2 + S = H2S B) 2SО2 + О2 = 2SО3 Г) 2H2S + 3О2 = 2SО2 + 2Н2О

Химия
Схеме превращения -2 +4 S → S соответствует химическое уравнение: A) SО2 + Н2О= H2SО3 Б) H2 + S = H2S B) 2SО2 + О2 = 2SО3 Г) 2H2S + 3О2 = 2SО2 + 2Н2О
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
схеме превращения степени окисления от -2 до +4 соответствует буква г)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
химическое равновесие в системе CO2(r)+C(т)=2 CO(r) - 173кДж смещаеться в сторону продукта реакции при 1) повышении давления 2) повышении температу...
Ответить
Литература
у кого чичиков покупал мертвые души?( всех перечислите, пожалуйста )
Ответить
Алгебра
преобразуйте в произведение многочлен: 27c^2+60ab-12а^2-75b^2
Ответить
Математика
как из не правильной дроби выделить целое число??? обьясните пожалуйсто?
Ответить
Математика
Первый оператор на компьютере набирает рукописи за 9 ч,а 2 оператор за 6 ч .После того как первый оператор работал 3ч ,ему поручили другую работу.О...
Ответить