Схеме превращения -2 +4 S → S соответствует химическое уравнение: A) SО2 + Н2О= H2SО3 Б) H2 + S = H2S B) 2SО2 + О2 = 2SО3 Г) 2H2S + 3О2 = 2SО2 + 2Н2О
Химия
Схеме превращения -2 +4 S → S соответствует химическое уравнение: A) SО2 + Н2О= H2SО3 Б) H2 + S = H2S B) 2SО2 + О2 = 2SО3 Г) 2H2S + 3О2 = 2SО2 + 2Н2О
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схеме превращения степени окисления от -2 до +4 соответствует буква г)
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