В желтой, зеленной и красной коробках лежит по одному яблоку этих же цветов, но цвет яблока не совпадает с цветом коробки. Желтое яблоко лежит не в зеленной коробке. В какой коробке лежит каждое из яблок?

Математика

В желтой, зеленной и красной коробках лежит по одному яблоку этих же цветов, но цвет яблока не совпадает с цветом коробки. Желтое яблоко лежит не в зеленной коробке. В какой коробке лежит каждое из яблок?

Автор: Гость