Способность атомов принимать элект­роны уменьшается в ряду: A) F—О—N—С В) N—F—О—С Б) С—N—О—F Г) О—N—F—С

Химия

Способность атомов принимать элект­роны уменьшается в ряду: A) F—О—N—С В) N—F—О—С Б) С—N—О—F Г) О—N—F—С

Автор: Гость