Способность атомов принимать электроны уменьшается в ряду: A) F—О—N—С В) N—F—О—С Б) С—N—О—F Г) О—N—F—С
Химия
Способность атомов принимать электроны уменьшается в ряду: A) F—О—N—С В) N—F—О—С Б) С—N—О—F Г) О—N—F—С
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Свойство принимать электроны,т.е.проявлять окислительные свойства,характерны неметаллам.Вот и необходимо найти ряд,в котором ослабевают неметаллические свойства.Это будет вариант А: F—О—N—С
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