Через вершину К треугольника DКР проведена прямая КМ, перпендикулярная плоскости этого треугольника. Известно, что КМ=15см, DР=12см, DК= РК=10см. Найдите расстояние от точки М до прямой DР.

Геометрия

Через вершину К треугольника DКР проведена прямая КМ, перпендикулярная плоскости этого треугольника. Известно, что КМ=15см, DР=12см, DК= РК=10см. Найдите расстояние от точки М до прямой DР.

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