ОПРЕДЕЛИТЬ КООРДИНАТЫ ВЕРШИН ПАРАБОЛЫ А) y = (x-2)^2 + 10 Б) y = 2(x-7)^2 - 11 B) y = -0.5 (x-0.5)^2 - 3 Г) y = (x+8)^2 - 5 Д) y = -2.5 (x-0.5)^2 +1 Е) y = 0.5 (x-4)^2 +6

Алгебра

ОПРЕДЕЛИТЬ КООРДИНАТЫ ВЕРШИН ПАРАБОЛЫ А) y = (x-2)^2 + 10 Б) y = 2(x-7)^2 - 11 B) y = -0.5 (x-0.5)^2 - 3 Г) y = (x+8)^2 - 5 Д) y = -2.5 (x-0.5)^2 +1 Е) y = 0.5 (x-4)^2 +6

Автор: Гость