ОПРЕДЕЛИТЬ КООРДИНАТЫ ВЕРШИН ПАРАБОЛЫ А) y = (x-2)^2 + 10 Б) y = 2(x-7)^2 - 11 B) y = -0.5 (x-0.5)^2 - 3 Г) y = (x+8)^2 - 5 Д) y = -2.5 (x-0.5)^2 +1 Е) y = 0.5 (x-4)^2 +6
Алгебра
ОПРЕДЕЛИТЬ КООРДИНАТЫ ВЕРШИН ПАРАБОЛЫ А) y = (x-2)^2 + 10 Б) y = 2(x-7)^2 - 11 B) y = -0.5 (x-0.5)^2 - 3 Г) y = (x+8)^2 - 5 Д) y = -2.5 (x-0.5)^2 +1 Е) y = 0.5 (x-4)^2 +6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A) x=2 y=10 <) x=7 y=-11 В) x=0,5 y=-3 Г) x=-8 y=-5 Д)x=0,5 y=1 Е)x=4 y=6
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Способность атомов принимать электроны уменьшается в ряду: A) F—О—N—С В) N—F—О—С Б) С—N—О—F Г) О—N—F—С
Математика
В желтой, зеленной и красной коробках лежит по одному яблоку этих же цветов, но цвет яблока не совпадает с цветом коробки. Желтое яблоко лежит не в...