Распространи предложения, добавляя обстоятельства или дополнения. Отметь окончание и определи падеж подобранных имен существительных. Не забывай, что вопрос к слову как к члену предложения может не совпадать с падежным вопросом...
Русский язык
Распространи предложения, добавляя обстоятельства или дополнения. Отметь окончание и определи падеж подобранных имен существительных. Не забывай, что вопрос к слову как к члену предложения может не совпадать с падежным вопросом. Машины едут по (чему?)... Ребята готовятся к (чему?)... Каждому вручили по (чему?)... Слова для справок: река,поле,дорога,дом,мяч,вода.урок,праздник.карандаш,соревнование.велосипед.подарок.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Машины едут по дороге,которую вчера отремонтировали.Ребята готовятся к экзаменам,которые будут сдавать в мае.Каждому вручили по диплому,отличавшемуся по званию.
Гость:
Машина едет по полю,которое вчера скосили.Ребята готовятся к уроку.Каждому вручили по подарку.
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