Распространи предложения, добавляя обстоятельства или дополнения. Отметь окончание и определи падеж подобранных имен существительных. Не забывай, что вопрос к слову как к члену предложения может не совпадать с падежным вопросом...

Русский язык

Распространи предложения, добавляя обстоятельства или дополнения. Отметь окончание и определи падеж подобранных имен существительных. Не забывай, что вопрос к слову как к члену предложения может не совпадать с падежным вопросом. Машины едут по (чему?)... Ребята готовятся к (чему?)... Каждому вручили по (чему?)... Слова для справок: река,поле,дорога,дом,мяч,вода.урок,праздник.карандаш,соревнование.велосипед.подарок.

Автор: Гость