Спишите слова прёмом поморфемного письма распределяя их на три группы 1группа корень. суффикс ат. окончание ый 2 корень. суффикс оват. окончание ый. 3 корень. суффикс чат. окончание ый. Слова репчатый носатый травчатый волосаты...
Русский язык
Спишите слова прёмом поморфемного письма распределяя их на три группы 1группа корень. суффикс ат. окончание ый 2 корень. суффикс оват. окончание ый. 3 корень. суффикс чат. окончание ый. Слова репчатый носатый травчатый волосатый красноватый зубчатый туговатый узорчатый крылатый слабоватый рогатый зеленоватый полосатый
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Нос-ат-ый,волос-ат-ый,крыл-ат-ый,рог-ат-ый,полос-ат-ый. 2.Красн-оват-ый,туг-оват-ый,слаб-оват-ый,зелен-оват-ый. 3.Реп-чат-ый,трав-чат-ый,зуб-чат-ый,узор-чат-ый.
Гость:
1. Полос-ат-ый, нос-ат-ый, волос-ат-ый, крыл-ат-ый, рог-ат-ый. 2. Туг-оват-ый, красн-оват-ый, слаб-оват-ый, зелен-оват-ый. 3. Трав-чат-ый, узор-чат-ый, зуб-чат-ый, реп-чат-ый.
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