Спишите слова прёмом поморфемного письма распределяя их на три группы 1группа корень. суффикс ат. окончание ый 2 корень. суффикс оват. окончание ый. 3 корень. суффикс чат. окончание ый. Слова репчатый носатый травчатый волосаты...

Русский язык

Спишите слова прёмом поморфемного письма распределяя их на три группы 1группа корень. суффикс ат. окончание ый 2 корень. суффикс оват. окончание ый. 3 корень. суффикс чат. окончание ый. Слова репчатый носатый травчатый волосатый красноватый зубчатый туговатый узорчатый крылатый слабоватый рогатый зеленоватый полосатый

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