Как Петя неверное равенство превратил верное? V11-111=V
Алгебра
Как Петя неверное равенство превратил верное? V11-111=V
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V11-111=V V11-V=111 V10=111 V=111/10 V=11.1
Гость:
V11-111=V V11-V=111 V10=111 V=111/10 V=11.1
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