При комнатной температуре будут взаимодействовать 1) N2 и H2 2) N2 и O2 3) Zn и H2 4) Na и H2O

Химия
При комнатной температуре будут взаимодействовать 1) N2 и H2 2) N2 и O2 3) Zn и H2 4) Na и H2O
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4)[latex]2Na+2H_2O=2NaOH+H_2[/latex]
Гость:
Все щелочные металлы реагируют в водой при комнатной температуре, значит правильный ответ - 4 [latex]2Na+2H_{2}O=2NaOH+H_{2}[/latex]
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