При комнатной температуре будут взаимодействовать 1) N2 и H2 2) N2 и O2 3) Zn и H2 4) Na и H2O

Химия

При комнатной температуре будут взаимодействовать 1) N2 и H2 2) N2 и O2 3) Zn и H2 4) Na и H2O

Автор: Гость