Дано: sinα=4/5, 90° меньше α меньше 180°. Найдите: а) sin2α; б)sin*α/2.
Алгебра
Дано: sinα=4/5, 90° меньше α меньше 180°. Найдите: а) sin2α; б)sin*α/2.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(cos a)^2=1-(sin a)^2 cos a= -3/5( знак - , так как вторая четверть) sin 2a=2sin a*cos a=2*(4/5)*(-3/5)=-24/25 (sin(a/2))^2=(1-cos a)/2 (1-Cos a)/2 =(1+3/5)/2=4/5 sin a/2=2/ корень из 5
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