Дано: sinα=4/5, 90° меньше α меньше 180°. Найдите: а) sin2α; б)sin*α/2.

Алгебра

Дано: sinα=4/5, 90° меньше α меньше 180°. Найдите: а) sin2α; б)sin*α/2.

Автор: Гость