докажите,что если 2 окружности имеют общую хорду,то прямая проходящая через центры окружностей делит общую хорду пополам
Геометрия
докажите,что если 2 окружности имеют общую хорду,то прямая проходящая через центры окружностей делит общую хорду пополам
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если две хорды пересекаются, то угол между ними равен полусумме дуг, образованных этими хордами. … Тогда все прямые, которые лежат в и проходят через A, не имеютобщих точек с , то есть параллельны
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия