решите пожалуйста систему неравенств х в квадрате- 6х+8 больше 0ниже 5 - 2х= меньше 0

Алгебра

решите пожалуйста систему неравенств х в квадрате- 6х+8 больше 0ниже 5 - 2х= меньше 0

Автор: Гость