решите пожалуйста систему неравенств х в квадрате- 6х+8 больше 0ниже 5 - 2х= меньше 0

Алгебра
решите пожалуйста систему неравенств х в квадрате- 6х+8 больше 0ниже 5 - 2х= меньше 0
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[latex]\left \{ {{x^2 - 6x + 8>0} \atop {5-2x\leq0}} \right.[/latex] 1) x^2 - 6x +8 >0 x^2 - 6x +8 =0 D =4 x = 5 или x = 1 (x-5)(x-1)>0 x принадлежит [latex](-\infty;1)\cup(5;+\infty)[/latex]  2) 5 - 2x <=0 2x>=5 x>=2,5 х принадлежит [latex][2.5;+\infty)[/latex]  Решением системы будет пересечение двух найденных множеств: [latex]((-\infty;1)\cup(5;+\infty))\cap[2.5;+\infty)[/latex]  Ответ: х принадлежит   [latex](5;+\infty)[/latex] 
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