Написать программу для ввода значения величины X целого типа, присваивания величине Y действительного типа значения 5.5, вычисления значения величины Z = X - Y и вывода значения величины Z. Протестировать программу для X=5.5, ...
Экономика
Написать программу для ввода значения величины X целого типа, присваивания величине Y действительного типа значения 5.5, вычисления значения величины Z = X - Y и вывода значения величины Z. Протестировать программу для X=5.5, X=0, X=-10.2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
program chislo; var x:integer; z,y :real; begin Readln(x); y:=5.5; z:= x-y; Writeln(z); end. при запуске программы вводите эти значения и тестируете.
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