вычислите. sin2α, cos2α, tg2α ,если: а)sinα=-3/5 и π меньше α меньше 3π /2. б)cosα=5/13 и 3π /2 меньше α меньше 2π . в)tgα=-3/4 и π/2 меньше α меньше π .
Алгебра
вычислите. sin2α, cos2α, tg2α ,если: а)sinα=-3/5 и π меньше α меньше 3π /2. б)cosα=5/13 и 3π /2 меньше α меньше 2π . в)tgα=-3/4 и π/2 меньше α меньше π .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а) sina = -3/5 [latex]cosa = - \sqrt{1-sin^2a} = -\sqrt{1-9/25} = -\sqrt{16/25} = -4/5[/latex] [latex]sin2a = 2sina*cosa = 2*\frac{3}{5}*\frac{4}{5} = \frac{24}{25}[/latex] [latex]cos2a = cos^2a - sin^2a = \frac{16}{25}-\frac{9}{25} = \frac{7}{25}[/latex] tga = sina/cosa = 3/5 : 4/5 = 3/4 [latex]tg2a = \frac{2tga}{1-tg^2a} = \frac{2*3}{4}:(1-\frac{9}{16}) =\frac{3}{2}:\frac{7}{16} = \frac{3*16}{2*7} = \frac{24}{7}[/latex] б) cosa = 5/13 [latex]sina = - \sqrt{1-cos^2a} = -\sqrt{1-25/169} = -\sqrt{144/169} = -12/13[/latex] [latex]sin2a = 2sina*cosa = - 2*\frac{5}{13}*\frac{12}{13} = \frac{24}{25}[/latex] [latex]cos2a = cos^2a - sin^2a = \frac{25}{169} - \frac{144}{169} = -\frac{119}{169}[/latex] tga = sina/cosa = -12/13 : 5/13 = -12/5 [latex]tg2a = \frac{2tga}{1-tg^2a} = -\frac{24}{5} : (1-\frac{144}{25}) = \frac{24*25}{5*119} =\frac{120}{119}[/latex] в) [latex]sin2a = \frac{2tga}{1+tg^2a} = -\frac{3}{2}:(1+\frac{9}{16}) = -\frac{3}{2}:\frac{25}{16} = -\frac{3*8}{25} = -\frac{24}{25}[/latex] [latex]cos2a = \frac{1-tg^2a}{1+tg^2a} = (1-\frac{9}{16}):(1+\frac{9}{16}) = \frac{7}{16}:\frac{25}{16} = \frac{7}{25}[/latex] [latex]tg2a = \frac{2tga}{1-tg^2a} = -\frac{3}{2}(1-\frac{9}{16}) = -\frac{3}{2}:\frac{7}{16} = -\frac{24}{7}[/latex]
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Экономика
Написать программу для ввода значения величины X целого типа, присваивания величине Y действительного типа значения 5.5, вычисления значения величи...
Геометрия
докажите,что если 2 окружности имеют общую хорду,то прямая проходящая через центры окружностей делит общую хорду пополам