вычислите. sin2α, cos2α, tg2α ,если: а)sinα=-3/5 и π меньше α меньше 3π /2. б)cosα=5/13 и 3π /2 меньше α меньше 2π . в)tgα=-3/4 и π/2 меньше α меньше π .

Алгебра

вычислите. sin2α, cos2α, tg2α ,если: а)sinα=-3/5 и π меньше α меньше 3π /2. б)cosα=5/13 и 3π /2 меньше α меньше 2π . в)tgα=-3/4 и π/2 меньше α меньше π .

Автор: Гость