ВСЕГО 5 ПРЕДЛОЖЕНИЙ и 30 ПКТ! Помогите написать сочинение на тему ( Я проспал в школу). Пожалуйста :) 5 предложений. Подарю 30пунктов:)
Литература
ВСЕГО 5 ПРЕДЛОЖЕНИЙ и 30 ПКТ! Помогите написать сочинение на тему ( Я проспал в школу). Пожалуйста :) 5 предложений. Подарю 30пунктов:)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что же делать? Я проспал в школу. Ладно, постель застелю после уроков, бутерброд съем по дороге. А что сказать в школе? Последний раз придумал, что отводил младшего брата в садик. Нет, хватит врать. Скажу правду: проспал потому, что вчера вечером долго играл в компьютер. И ещё скажу, что исправлюсь!
Гость:
Проснулся. На часы - 9.00. Ну ничего, рас уже опоздал, так что можно не спешить. Итак, Я заправил кровать, позавтракал, собрался и решил напоследок заглянуть в (укажи соц. сеть). Благо, что дома родителей не было. Так что Я заглянул, затем решил немного еще послушать музыки...в итоге Я и вовсе опоздал на половину уроков, но всё-же решил пойти в школу, придумав по дороге какую-нибудь несуществующую причину.
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