написать краткий доклад на тему Применения кремния , фаянс, форфор, стекло. 

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Чистый кремний применяется как полупроводниковый материал,из которого изготавливают солнечные батареи,которые превращают солнечную энергию в электрическую. Сталь содержащая 15% кремния,разлагается только соляной кислотой,а при 50% сталь становится кислотоупорной,т.е. на нее не действует ни одна кислота. Силикатная промышленность включает производство стекла (кварцевое, оконное, бутылочное, термостойкое, оптическое и др.), керамических изделий (фарфор, фаянс, гончарные изделия), кир­пича и кровельных материалов, а также производство цемента. Кварцевое стекло изготовляют переплавкой диоксида кремния. Оно отличается высокой температурой размягчения и не треска­ется при резком охлаждении, так как обладает очень малым коэф­фициентом теплового расширения. Если нагретое до температуры красного каления кварцевое изделие (тигель, чашку, трубку) по­грузить в холодную воду, оно не трескается. Оконное и бутылочное изготовляют, нагревая смесь песка, извести и соды (шихту). Варку стекла производят до тех пор, пока масса не станет жидкой и легкоподвижной. При постепенном охлаждении эта масса становится вязкой, и тогда из нес можно из­готовлять изделия. Термостойкое стекло благодаря наличию в нем около 12% ок­сида бора В203 имеет очень малый коэффициент теплового расши­рения. Оптическое стекло. Свинцовое оптическое стекло содержит около 49% монооксида свинца РЬО, баритовое — около 42% моно­оксида бария ВаО и 3% монооксида свинца. При сплавлении диоксида кремния с поташом и монооксидом свинца образуется хрусталь — тяжелое стекло, состоящее из дио­ксида кремния и силикатов калия и свинца. Хрусталь обладает большой лучепреломляющей способностью. Из него изготовляют опти­ческие стекла, художественную и бытовую посуду. Для производства фарфора, фаянса и гончарных изделий приготовляют шихту из глинистых веществ, кварца и полевого шпата, с помощью воды переводят ее в пластическое состояние, формуют изделия, высушивают и обжигают при высокой температуре. Фар­фор обжигают дважды: сначала при 900— 1000" С, а затем при 1320—1350° С.